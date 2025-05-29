300 مليون جنيها دعم إضافي من حكومة شمال دارفور لتكايا الاطعام

أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور، عن دعمها لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بالولاية بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيهاً كدعم أضافي للمطابخ الجماعية (التكايا) بمدينة الفاشر ، حتى تتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية ، والعمل على تخفيف معاناة الأسر بأحياء المدينة، ومراكز إيواء النازحين.

وأكد والي شمال دارفور المكلف ، الحافظ بخيت محمد أن تقديم الدعم الإضافي “للتكايا” يأتي مواصلة لجهود حكومة الولاية وسعيها للتصدي للاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان مدينة الفاشر جراء الحصار الجائر المفروض علي مدينة الفاشر.موجهآ وزارة الرعاية والتنمية بضرورة توزيع المبلغ بصورة فورية للأسر بألاحياء ومراكز إيواء النازحين إعتبارآ من اليوم الأربعاء حتى تتمكن من شراء السلع الغذائية الإستهلاكية الضرورية.

وقال الوالي في تصريح (لسونا) أن الأوضاع الإنسانية ، والإقتصادية السيئة التي يعيشها مواطنو الفاشر بسبب الحصار الجائر من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة تتطلب ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية من اجل معالجتها عاجلا واضاف أنه وبرغم محدودية إمكانيات حكومة الولاية ، لكنها ستقوم بتسخيرها لمجابهة هذه الأوضاع المتردية بجانب توفير الخدمات الأخرى.

وأشار والي شمال دارفور إلى الدور الكبير الذي ظلت تلعبه تكايا الطعام ، والسقيا المجتمعية في خدمة الأسر بالاحياء ومراكز إيواء النازحين وقال أنها شكلت واحدة من أهم اشكال المعالجات الناجعة مؤكداً في الوقت نفسه دعمه لمثل هذه المبادرات الحيوية واضاف أن قطاعي الصحة ، والمياه يمثلان أولوية قصوى في هذه المرحلة ، وان حكومة الولاية ستواصل دعمها بشكل مستمر لهذين القطاعين حتي يضطلعان بدورهما الرائد تجاه المجتمع.

ودعا حافظ المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني للإضطلاع بدورها تجاه تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين بصورة عاجلة وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على المليشيا وارغامها للإستجابة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفك حصار مدينة الفاشر لايصال المساعدات الإنسانية.

وعبر عن شكره وتقديره لمواطني مدينة الفاشر لصمودهم الأسطوري في وجه كل التحديات ، وتمسكهم بمدينتهم في سلوك يعبر عن قيم الوطنية .وبشر بقرب النصر المبين بمشيئة الله.