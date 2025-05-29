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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع صاحبته تعليقات متباينة على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع حمل رسالة من شاب سوداني, لأحد أصدقائه بالقرية التي يقيم فيها بعد أن أبلغه الأخير بنيته الزواج من الفنانة فهيمة عبد الله.
الشاب حذر صديقه من الإقدام على هذه الخطوة ونصحه بعدم الزواج من 4 أنواع من النساء (الفنانة والدكتورة والأستاذة والحنانة) إضافة للمرأة المتزوجة بصورة عامة.
وقال ساخراً بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, زواجك من هذا النوع من النساء سيجعل منزلك متاحا للجميع (وبيتك بكون زي باب الخلوة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن أبلغه بنيته الارتباط بمطربة شهيرة.. شاب سوداني ينصح صديقه بعدم الزواج من 4 أنواع من النساء من ضمنهم الفنانة والدكتورة (أحذرك من المرأة الشغالة وبيتك بكون فاتح زي الخلوة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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