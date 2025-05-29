أرامكو تطرح سندات بالدولار

أعلنت «أرامكو السعودية» بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أن السندات التي بدأ إصدارها اعتبارا من أمس وحتى 2 يونيو، ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار ، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية، وتحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وأضافت أن الفئات المستهدفة هم: المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.وأشارت إلى أن الجهات المسؤولة عن الإصدارة تتمثل في إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.

إلى جانب إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة ، وميزوهو، وناتيكسيس كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.

جريدة المدينة