تدشين الحملة القومية لتوزيع الناموسيات المشبعة في 5 ولايات

دشنت وزارة الصحة بخمس ولايات الحملة القومية الثانية للتغطية الشاملة بالناموسيات المشبعة 2025م في مرحلتها الأولى، بمستهدف 4,146,000 ناموسية. وشهد التدشين بإقليم النيل الأزرق حاكم الاقليم، وممثل وزير الصحة، مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالإنابة د. الفاضل محمد محمود، مدير الإدارة العامة لصحة البيئة والرقابة على الأغذية د.عادل خليفة، ومدير وحدة الدعم العالمي د. حموده تيوك، ونائب مندوب اليونسيف آن ماري سواي. والجهات ذات الصلة. ويعتبر استخدام الناموسيات المشبعة خط الدفاع الأول امام الحميات، ومنها الملاريا، حمى الضنك، وغيرها. سونا

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