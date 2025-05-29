دائرة مرور ولاية الخرطوم تنفذ حملة ميدانية لضبط المركبات التي تسير بدون لوحات علي الطريق العام

تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة ووالي ولاية الخرطوم رئيس لجنة الأمن بشأن تعزيز الانضباط المروري بالولاية ومنع المركبات بدون لوحات من السير بالشارع العام

، نفذت دائرة شرطة مرور ولاية الخرطوم حملة مرورية ميدانية استهدفت المركبات غير الملتزمة بالضوابط القانونية، بإشراف للواء شرطة /فيصل كباشي مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم المكلف.

وشاركت في الحملة إدارات عمليات المرور، قسم مرور كرري، ومباحث المرور، بالتنسيق مع القوات المشتركة بقيادة مدير مرور محلية كرري المكلف، حيث نُفذت بمنطقة “لفة الـ30” على شارع الوادي عمليات ضبط للمخالفات

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من العربات بدون لوحات مرورية، إلى جانب مركبات وركشات لا تحمل مستندات رسمية.

وأكد اللواء / كباشي. إستمرار مثل هذه الحملات في إطار جهودها لحفظ الأمن المروري وضبط المخالفات، بما يحقق السلامة لمستخدمي الطريق.

المكتب الصحفي للشرطة