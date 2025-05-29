تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة ووالي ولاية الخرطوم رئيس لجنة الأمن بشأن تعزيز الانضباط المروري بالولاية ومنع المركبات بدون لوحات من السير بالشارع العام
، نفذت دائرة شرطة مرور ولاية الخرطوم حملة مرورية ميدانية استهدفت المركبات غير الملتزمة بالضوابط القانونية، بإشراف للواء شرطة /فيصل كباشي مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم المكلف.
وشاركت في الحملة إدارات عمليات المرور، قسم مرور كرري، ومباحث المرور، بالتنسيق مع القوات المشتركة بقيادة مدير مرور محلية كرري المكلف، حيث نُفذت بمنطقة “لفة الـ30” على شارع الوادي عمليات ضبط للمخالفات
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من العربات بدون لوحات مرورية، إلى جانب مركبات وركشات لا تحمل مستندات رسمية.
وأكد اللواء / كباشي. إستمرار مثل هذه الحملات في إطار جهودها لحفظ الأمن المروري وضبط المخالفات، بما يحقق السلامة لمستخدمي الطريق.
المكتب الصحفي للشرطة
كانت هذه تفاصيل خبر دائرة مرور ولاية الخرطوم تنفذ حملة ميدانية لضبط المركبات التي تسير بدون لوحات علي الطريق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.