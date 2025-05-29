قال الفريق ياسر العطا إن الجيش لن يتدخل في عمل رئيس الوزراء .. ■ ماذا سيفعل الجيش إذا تدخل رئيس الوزراء في عمل الجيش ؟! ■ أخبار رئيس الوزراء التي سبقته إلي بورتسودان تقول إنه سيقوم بإعفاء جميع الوزراء من مهامهم علي أن يتم تعيين الحكومة الجديدة عقب عطلة عيد الأضحي المبارك .. ننتظر أن ينفي مكتب رئيس الوزراء الخبر .. أو أن يقبل نصيحة أحد الساخرين علي الفيس بوك .. ( خلوهم بعد يجوا من العيد) .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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