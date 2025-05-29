اردول: تلقيت من والي الخرطوم شرح مفصل عن سياسات حكومته في معالجة قضية السكن خارج التخطيط

تحدثت صباح الاربعاء مع الاخ والي الخرطوم المكلف الاستاذ احمد عثمان حمزة مقرين بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها مع فريق حكومته في الاستجابة للتحديات الامنية والاجتماعية والصحية التي يواجهها في ولايته سيما وهي اكبر الولايات المتضررة بالحرب في السودان، وتقديما للخدمات في ظروف استثنائية تمر بها بلادنا.

تلقيت منه شرح مفصل عن سياسات حكومته في معالجة قضية السكن خارج التخطيط ( العشوائي) بالخرطوم ومستدركين الظروف التي يمر بها المواطنين في الوقت الحالي، وضرورة معالجة الوضع بطريقة تحقق الغايات الامنية والاجتماعية للحكومة وتحافظ على كرامة وحقوق المواطنين، طلبنا منه لقاء وفد من المجتمع المحلي في المناطق المعنية لضمان اكبر مستوى من التنسيق والتعاون المشترك تحقيقا للغايات وحفظا للحقوق…

مبارك اردول