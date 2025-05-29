مليشيا التمرد تعتقل اللواء عصام فضيل وسط ظروف صحية سيئة وتفرض عليه رقابة مشددة داخل محبسه بمدينة نيالا .. ■ اعتقال فضيل جاء علي خلفية تسريبات عن تواصله مع قنوات ذات علاقة بالجيش السوداني .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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