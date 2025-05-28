- 1/2
- 2/2
في حادثة مروعة، لقي أربعة تلاميذ مصرعهم وأصيب تسعة آخرون إثر انفجار دانة آر بي جي داخل مدرسة الفضوة الابتدائية بقرية “الغبشة” (ريف أم روابة) صباح اليوم الأربعاء.
ووفقاً لشهود عيان، فإن أحد التلاميذ (من بين المصابين) عثر على المقذوف في القرية وحمله إلى المدرسة، حيث قام زميل له برميها على الحائط، ما تسبب في انفجارها فوراً قبل بدء طابور الصباح.
أسماء الضحايا:
– عبدالله عباس إبراهيم
– الوسيلة علي إبراهيم
– محمد إسماعيل محمد علي
– تلميذ رابع (لم يُحدد اسمه).
المصابون:
تم نقل تسعة تلاميذ إلى مستشفى أم روابة التعليمي، وهم:
عثمان حسين حمد، حمد حامد خاطر، عباس حامد خاطر، مجدي آدم حسين، النور أحمد النور، عبدالله عوض الله عبدالله، فاروق إبراهيم، وآخرون.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار مقذوف يودي بحياة 4 تلاميذ ويصيب 9 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.