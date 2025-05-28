انفجار مقذوف يودي بحياة 4 تلاميذ ويصيب 9 آخرين

في حادثة مروعة، لقي أربعة تلاميذ مصرعهم وأصيب تسعة آخرون إثر انفجار دانة آر بي جي داخل مدرسة الفضوة الابتدائية بقرية “الغبشة” (ريف أم روابة) صباح اليوم الأربعاء.

ووفقاً لشهود عيان، فإن أحد التلاميذ (من بين المصابين) عثر على المقذوف في القرية وحمله إلى المدرسة، حيث قام زميل له برميها على الحائط، ما تسبب في انفجارها فوراً قبل بدء طابور الصباح.

أسماء الضحايا:

– عبدالله عباس إبراهيم

– الوسيلة علي إبراهيم

– محمد إسماعيل محمد علي

– تلميذ رابع (لم يُحدد اسمه).

المصابون:

تم نقل تسعة تلاميذ إلى مستشفى أم روابة التعليمي، وهم:

عثمان حسين حمد، حمد حامد خاطر، عباس حامد خاطر، مجدي آدم حسين، النور أحمد النور، عبدالله عوض الله عبدالله، فاروق إبراهيم، وآخرون.

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