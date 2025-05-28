نائب رئيس مجلس السيادة يشارك في اجتماعات الآلية الإقليمية لمراقبة الاتفاق الإطاري للأمن والسلم والتعاون بمنطقة البحيرات العظمي

شارك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار آير، في اجتماعات الآلية الإقليمية لمراقبة الاتفاق الإطاري للأمن والسلم والتعاون بمنطقة البحيرات العظمي المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا والتي يترأسها الرئيس الأوغندي ورئيس الآلية الحالي يوري موسفيني.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، في تصريح صحفي أن الالية بحثت مجمل الأوضاع في الإقليم لاسيما السودان وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية.

وقال سيادته إن القمة أصدرت بياناً وافيا احتوي على (31) فقرة منها فقرتين عن السودان أبدت من خلالها القمة في بيانها الختامي تضامنها مع الشعب السوداني في الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة.

و أوضح سيادته أن البيان سماها بالمليشيا لأول مرة الأمر الذي يعد غير مألوف في البيانات الإقليمية والدولية.

وأشار وكيل الخارجية أن القمة أيضا أعلنت رفضها للتدخلات الخارجية في الشأن السوداني فضلا عن ضرورة وقف تسريب وتمرير السلاح والمرتزقة للسودان ووقف استهداف المنشآت والمدن السودانية بالمسيرات.

ودعا البيان المليشيا لوقف حصار الفاشر انفاذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٣٦

وأبان سيادته أن نائب رئيس مجلس السيادة سيعقد على هامش القمة عدة لقاءات مع رصفائه ورؤساء الوفود لبحث القضايا المتعلقة بسلام وأمن السودان وبحث التضامن.

سونا