والي الجزيرة : المستنفرون ضربوا مثلاً في التضحية والثبات

أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى مخاطبته اليوم المستنفرين بمركز شرطة مدينة المحيريبا بمحلية الحصاحيصا بالتنسيق المحكم وحسن إدارة معركة الكرامة من القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة لها والمستنفرين .

مؤكداً أن المستنفرين ضربوا مثلاً في التضحية والثبات وساهموا بفاعلية في إنتصارات معركة الكرامة ودعا لأخذ الحيطة والحذر من المندسين والمتعاونيبن وتقديمهم لمثلث العدالة .

فيما أعلن اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية إستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية وإنتشار قوات الشرطة في كافة أرجاء الولاية في الأقسام والإرتكازات والمرافق الخدمية للشرطة . سونا

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