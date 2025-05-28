مليشيا الدعم السريع تعتقل 178 شخصًا من بينهم كادر طبي في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور

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قالت شبكة أطباء السودان إن ققالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع اعتقلت 178 شخصًا، من بينهم كادر طبي في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور ، وخيرتهم بين القتال في صفوفها أو دفع فدية مالية.
وأدانت في تدوينة على فيسبوك ما أسمته “عملية الاعتقال القسري والزج بالمدنيين في الصراع والدفع بهم إلى صفوف القتال بطريقة تخالف كل القوانين الإنسانية الدولية”.
تابع #الحدث_السودانيوات الدعم السريع اعتقلت 178 شخصًا، من بينهم كادر طبي في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور ، وخيرتهم بين القتال في صفوفها أو دفع فدية مالية.
وأدانت في تدوينة على فيسبوك ما أسمته “عملية الاعتقال القسري والزج بالمدنيين في الصراع والدفع بهم إلى صفوف القتال بطريقة تخالف كل القوانين الإنسانية الدولية”.
الحدث السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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