مليشيا الدعم السريع تعتقل 178 شخصًا من بينهم كادر طبي في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور

قالت شبكة أطباء السودان إن ققالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع اعتقلت 178 شخصًا، من بينهم كادر طبي في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور ، وخيرتهم بين القتال في صفوفها أو دفع فدية مالية.

وأدانت في تدوينة على فيسبوك ما أسمته “عملية الاعتقال القسري والزج بالمدنيين في الصراع والدفع بهم إلى صفوف القتال بطريقة تخالف كل القوانين الإنسانية الدولية”.

تابع #الحدث_السودانيوات الدعم السريع اعتقلت 178 شخصًا، من بينهم كادر طبي في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور ، وخيرتهم بين القتال في صفوفها أو دفع فدية مالية.

وأدانت في تدوينة على فيسبوك ما أسمته “عملية الاعتقال القسري والزج بالمدنيين في الصراع والدفع بهم إلى صفوف القتال بطريقة تخالف كل القوانين الإنسانية الدولية”.

الحدث السوداني