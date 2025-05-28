عادت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, هديل إسماعيل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المودل الحسناء في مقطع فيديو تم تداوله حديثاً وهي تستعرض جمالها. وأستعرضت هديل إسماعيل, جمالها على أنغام إحدى أغنيات الفنان طه سليمان, وسط تعليقات لم تخلو من السخرية من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها على أنغام أغنية الفنان طه سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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