شاهد بالفيديو.. منعم سليمان: (حميدتي رجل منظم ومرتب وبحب يأكل “الكوكيز”)

تغزل الناشط والصحفي السوداني, منعم سليمان, في صديقه قائد قوات الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, خلال برنامج “بودكاست”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وصف الصحفي المثير للجدل, قائد الدعم السريع, بالمنظم والمرتب في حياته اليومية. وقال منعم سليمان, أن “حميدتي”, كان ينام مبكراً ويتجنب السهر ويستيقظ وقت صلاة الفجر, وأضاف أن قائد الدعم السريع, يتواجد في مكتبه مبكراً وعندما تزوره تجد في مكتبه الشاي, والقهوة, و “الكوكيز”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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