بعد غياب موسمين.. هل سيشارك محمد رمضان في الماراثون الرمضاني المقبل؟

شوّق محمد رمضان متابعيه على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك حول إذا كان سيشارك في الموسم الرمضاني القادم أم لا؟

وكتب محمد رمضان: “مسلسل رمضان ٢٠٢٦ ولا رمضان ٢٠٢٧..قرار نهائي؟”.

وأعلن الفنان محمد رمضان عن موعد إطلاق أغنية جديدة “حرامية”.

وكتب محمد رمضان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “حرامية يوم الأربع الساعة ٤ بتوقيت القاعدة على جميع المنصات، بمشيئة الله ”.

ومن ناحية أخرى شارك الفنان محمد رمضان جمهوره فيديو جديد من داخل كواليس أحدث أفلامه “أسد”، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو رفقة فريق العمل منهم الفنانة رزان جمال والمخرج محمد دياب، وكتب على الفيديو معلقا: “عندما تجد فى فريق الفيلم الحب المتبادل والإخلاص فى العمل تأكد ان ثقة فى الله نجاح قادم .. من تصوير فيلم أسد بقيادة المخرج محمد دياب”.

صدى البلد