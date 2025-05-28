الإدارة المدنية المتحالفة مع الدعم السريع في شرق دارفور تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ

عقب الانتصارات التي حققها الجيش ابتداء من الصالحة جنوب أم درمان وصولاً إلى إقليم كردفان دعت الإدارة المدنية المتحالفة مع الدعم السريع في شرق دارفور إلى إعلان حالة الطوارئ والتعبئة… تعرف على التفاصيل: الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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