(أعمل بذكاء وليس بجهد) حسناء الفن السوداني أفراح عصام تبهر جمهورها بجلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة السودانية, الشابة أفراح عصام, صور حديثة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أبهرت حسناء الفن السوداني, جمهورها ومتابعيها على حسابها بصورها التي قامت بنشرها. وكتبت أفراح عصام, في تدوينتها التي خطفت بها الأضواء, (أعمل بذكاء وليس بجهد) وسط تجاوب كبير من جمهورها ومحبيها على فيسبوك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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