العيد عندك الجمعة ولا السبت.. دول تخالف رؤية هلال ذى الحجة

أجمعت معظم الدول مع وجود بعض الاختلافات بناءً على رؤية هلال شهر ذى الحجة، على أن اليوم الأربعاء، هو أول أيام شهر ذى الحجة، وبناءً عليه الجمعة الموافق 6 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأن وقفة عرفات سيكون يوم الخميس 5 يونيو، إلا أن بعض الدول خالفت هذا الأمر.

وأعلنت كل من باكستان والمغرب وموريتانيا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، وعليه، فإن غرة شهر ذى الحجة في هذه الدول ستكون غدا الخميس الموافق 29 مايو. بناءً على ذلك، سيوافق عيد الأضحى في هذه الدول السبت 7 يونيو، بالإضافة إلى الهند وبنجلاديش، أيضًا بروناي وماليزيا.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025: الخميس 5 يونيو الوقفة والجمعة أول أيام عيد الاضحى

ويُحتفل المسلمون في غالبية أنحاء العالم العربي والإسلامي بـ وقفة عرفات الخميس الموافق 5 يونيو، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 7 يونيو لغالبية الدول العربية، ويوم السبت الموافق 7 يونيو للدول التي تأخر فيها ثبوت الهلال.

ومع الإعلان الرسمي، تكتمل الاستعدادات في المملكة العربية السعودية لموسم الحج لعام 1446 هـ، حيث من المتوقع أن يشهد هذا الموسم توافد ملايين الحجاج من داخل المملكة وخارجها، بعد أن فتحت السلطات السعودية أبواب التسجيل مبكرًا، ورفعت القدرة الاستيعابية للمشاعر المقدسة.

وزارة الحج تعلن جاهزيتها لموسم الحج 1446

و أعلنت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها الكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية والخدمية، وسط منظومة إلكترونية متطورة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم. كما شهدت مكة المكرمة والمشاعر أعمال تطوير واسعة، شملت توسعة ساحات الحرم، وتحسين طرق الوصول إلى عرفات ومزدلفة ومنى.

ومع بداية شهر ذى الحجة، يبدأ المسلمون في رفع أصواتهم بالتكبير والتهليل، حيث تستحب التكبيرات في هذه الأيام المباركة، ويستعد الجميع لإحياء شعيرة الأضحية التي تقدم في يوم العيد، اقتداءً بسنة إبراهيم عليه السلام.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

اليوم السابع