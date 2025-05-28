حادث دهس في ليفربول يخلّف 27 مصابًا

ليفربول أُصيب (27) شخصًا في حادث دهس بمدينة ليفربول أثناء احتفالات جماهيرية بفوز فريق المدينة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكدت شرطة ميرسيسايد أن الحادث يُعد واقعة فردية ولا توجد مؤشرات على وجود أشخاص آخرين متورطين، مشيرة إلى أنه تم توقيف رجل بريطاني يبلغ من العمر (53) عامًا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع في ظروف لا تثير القلق العام. جريدة المدينة

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