مقارنة بين أرقام رونالدو ومبابي في موسمهما الأول مع ريال مدريد

أنهى الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد موسمه الأول مع النادي الملكي بأرقام شخصية مبهرة، دفعت بعضهم إلى مقارنتها بما سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدّاف التاريخي للريال.

وبعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، توقّع كثيرون أن يهيمن “الميرينغي” على معظم ألقاب الموسم الكروي 2024-2025، لكن الأمور لم تسر على هذا النحو بشكل كامل، فقد اكتفى الفريق بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال) بينما أخفق في باقي البطولات الكبرى (الدوري والكأس الإسبانيين ودوري أبطال أوروبا).

وعلى الصعيد الفردي قدّم مبابي موسما رائعا حيث حصد الحذاء الذهبي الأوروبي لأول مرة في مسيرته متفوقا على هدافي الدوريات الكبرى، بعد تسجيله 31 هدفا في الدوري الإسباني.

وفي الحصيلة الكلية سجل مبابي 43 هدفا مع ريال مدريد في جميع البطولات، مقابل 33 هدفا لرونالدو خلال موسمه الأول مع الريال (2009-2010)، لكنه عانى في ذلك الموسم من إصابة أبعدته عن الملاعب عدة أسابيع.

وتكشف المقارنة بين مبابي ورونالدو في موسمهما الأول أفضلية للفرنسي في عدد الأهداف، لكن في المقابل كانت فعالية البرتغالي أفضل باحتساب عدد الأهداف ودقائق اللعب.

وتاليا الحصيلة الإجمالية لمبابي ورونالدو في موسمهما الأول مع ريال مدريد:

كيليان مبابي

خاض 56 مباراة بجميع البطولات.

سجل 43 هدفا، منها 7 ركلات جزاء وضربة حرة مباشرة وحيدة.

قدّم لزملائه 5 تمريرات حاسمة.

المساهمة التهديفية: 48 هدفا.

سجل هدفا في كل 107 دقائق.

ساهم في هدف كل 96 دقيقة.

كريستيانو رونالدو

خاض 35 مباراة بجميع البطولات.

سحل 33 هدفا، منها 4 ركلات جزاء و6 من ضربات حرة مباشرة.

قدّم لزملائه 8 تمريرات حاسمة.

المساهمة التهديفية: 41 هدفا.

سجل هدفا في كل 88.5 دقيقة.

ساهم في هدف كل 71 دقيقة.

وبالنظر إلى هذه الأرقام، أكد موقع “بلانيت فوتبول” أن فعالية رونالدو كانت أكثر وضوحا من مبابي في الموسم الأول مع ريال مدريد.

ويرى الموقع ذاته أنه ورغم الحصيلة التهديفية الرائع لمبابي إلا أنه بعيد تماما عن الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهو نفس مصير رونالدو في عام 2010.

ولم يتمكن رونالدو أيضا من الفوز بالجائزة في موسمه الأول مع ريال مدريد، إذ حلّ في المركز السادس في القائمة النهائية للعام المذكور بعد ثلاثي برشلونة ليونيل ميسي، وأندريس إنييستا، وتشافي هيرنانديز، والهولندي ويسلي شنايندر لاعب إنتر ميلان في ذلك الوقت، والأورغواياني دييغو فوران لاعب أتلتيكو مدريد .

الجزيرة