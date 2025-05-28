أثار الفنان السوداني, الشاب شريف الفحيل, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو قام بنشره على إحدى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفحيل, غاضباً بشدة بسبب عدم وقوف بعض زملائه المطربين معه بعد تعرضه لحادثة إعتداء شهيرة بكندا, الأسبوع الماضي. وفتح المطرب المثير للجدل النار على زميله الفنان محمد بشير, بسبب عدم إتصاله به والإطمئنان على صحته مؤكداً احترامه لوالدته المطربة حنان بلوبلو. وهاجم الفحيل, زميله المطرب حمادة بشير, واصفاً أفعاله بالزبالة, وبأنه يقوم بدفع أموال لبعض الصحفيين من أجل تلميعه. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور فقد تصدى الجنس اللطيف لهجوم الفحيل, حيث كتبت إحدى المتابعات: (دي غيرة وروح شريرة منك ما اكتر). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل ينهار ويفتح النار على المطرب محمد بشير لهذا السبب!!! (عمايلك زبالة) والجنس اللطيف يتصدى ويرد: (دي غيرة وروح شريرة منك ما اكتر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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