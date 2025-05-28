الخارجية تفتح مكاتب للوزارة بالخرطوم

قال السفير خالد عباس أحمد رئيس لجنة مباني وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية وافقت على مقترحات اللجنة القاضية بفتح مكاتب للوزارة بالخرطوم لتصريف أعمال التوثيق والخدمات القنصلية والتنسيق مع ولاية الخرطوم والوزارات الاتحادية الأخرى، التي قررت العودة لمباشرة مهامها من العاصمة الخرطوم كوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والداخلية والعدل مُمثلةً في القضائية وإدارة المحاكم.

وأضاف في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أن افتتاح مكاتب الخارجية تعتبر تمهيداً لعودة الوزارة لمقرها الرئيسي بعد إعادة تأهليه لاحقاً ضمن خطة تأهيل كل الوزارات الاتحادية والمباني الحكومية التي تعرضت لتدمير من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة.

ودعا السفير خالد عباس النعيم، وزارة المالية الاتحادية للإسراع بتسيهل إجراءات افتتاح مكاتب وزارة الخارجية تخفيفاً على المواطنين من وعثاء السفر إلى بورتسودان لتوثيق مستنداتهم.

السوداني