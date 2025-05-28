- 1/2
- 2/2
قال السفير خالد عباس أحمد رئيس لجنة مباني وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية وافقت على مقترحات اللجنة القاضية بفتح مكاتب للوزارة بالخرطوم لتصريف أعمال التوثيق والخدمات القنصلية والتنسيق مع ولاية الخرطوم والوزارات الاتحادية الأخرى، التي قررت العودة لمباشرة مهامها من العاصمة الخرطوم كوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والداخلية والعدل مُمثلةً في القضائية وإدارة المحاكم.
وأضاف في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أن افتتاح مكاتب الخارجية تعتبر تمهيداً لعودة الوزارة لمقرها الرئيسي بعد إعادة تأهليه لاحقاً ضمن خطة تأهيل كل الوزارات الاتحادية والمباني الحكومية التي تعرضت لتدمير من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة.
ودعا السفير خالد عباس النعيم، وزارة المالية الاتحادية للإسراع بتسيهل إجراءات افتتاح مكاتب وزارة الخارجية تخفيفاً على المواطنين من وعثاء السفر إلى بورتسودان لتوثيق مستنداتهم.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تفتح مكاتب للوزارة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.