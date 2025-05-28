شاهد بالصورة والفيديو.. أطلقت على نفسها لقب (شيخة ست الكل).. الفنانة السودانية مروة الدولية تحشد عدد من الفتيات للترويج لأغنيتها الجديدة بطريقة مثيرة

عادت الفنانة السودانية الضجة مروة الدولية, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو حظي بتفاعلات واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد إستعانت المطربة بعدد كبير من صديقاتها بالقاهرة, للترويج لأغنيتها الجديدة بطريقة مثيرة. الفتيات تجمعن بحديقة منزل الفنانة وعرفن أنفسهن بصديقات “الشيخة”, لتدخل الدولية, في آخر المقطع وتعرف نفسها بأنها (شيخة ست الكل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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