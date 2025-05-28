أشعل مراهق سوداني, مواقع التواصل الاجتماعي بمصر, والوطن العربي, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق يوتيوبر لبناني, للشبه الكبير بين المراهق السوداني, والموهبة الكروية ونجم برشلونة الإسباني, لامين يامال, بمقطع فيديو من أحد الملاعب الصغيرة بالعاصمة المصرية, القاهرة. https://www.facebook.com/reel/998179308972823 ووفقاً لما ذكر صاحب المقطع فإن المراهق السوداني, يشبه نجم برشلونة في شكله بعد صبغه لشعره وفي تصرفاته وحركاته بالكرة وحتى في عمره, حيث يبلغ من العمر 17 عام وهو نفس عمر لامين يامال. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال المتابعين فقد أبهر المراقين السوداني, الجمهور بسبب تقليده للاعب المغربي, الأصل الإسباني, الجنسية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. يشبه نجم برشلونة في شكله وتصرفاته.. مراهق سوداني يشعل مواقع التواصل المصرية بسبب الشبه الكبير بينه وبين الموهبة الكروية لامين يامال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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