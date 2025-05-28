وزير الصحة يصل مستشفيات امبدة و بشائر و محطة مياه الصالحة

وزير الصحة الإتحادي يشدد على ضرورة تأمين سلامة المياه و رقابة الاغذية والتخلص السليم من النفايات.

من خلال زيارته الميدامية لليوم الثاني في ولاية الخرطوم اكد وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم ضرورة تهيئة مراكز العزل بولاية الخرطوم لاستقبال حالات الكوليرا من تأمين الامداد وتهيئة بيئة عمل الكوادر.

كما شدد الوزير تاكيداته السابقة حول سلامة المياه و رقابة الأغذية و التخلص من النفايات و صحة البيئة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمستشفى أم بدة، مستشفى بشائر، ومحطة مياه صالحة، يرافقه مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. فتح الرحمن محمد الأمين، ومدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة الاتحادية د. منتصر محمد عثمان، إضافة إلى عدد من قيادات الوزارتين.

أكد الوزير أهمية ضمان سلامة مياه الشرب، غسل الأيدي قبل وبعد الطعام، ومعالجة المياه بشكل صحيح، إضافة إلى التخلص السليم من النفايات والحد من انتشار الذباب. كما شدد على توفير الأدوية والكوادر الطبية في مستشفيات الولاية لضمان استجابة فعالة للحالات المصابة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير عنابر العزل بمستشفى أم بدة ومستشفى بشائر، داعياً المواطنين إلى التوجه للمراكز الصحية فور ظهور أعراض المرض، مشيداً بجهود الكوادر الطبية وشركاء الصحة من المنظمات الدولية.

من جانبه، أعلن مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، د. فتح الرحمن محمد الأمين، عن تجهيز مراكز عزل في مستشفيات الولاية، لضمان الجاهزية الكاملة لعزل المصابين والحد من انتشار المرض. وأوضح أنه تم إنشاء مركز عزل بمستشفى محمد الأمين حامد، إلى جانب تجهيز مراكز أخرى في مستشفيات أم بدة، البان جديد، بشائر، والنو.