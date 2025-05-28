تدشين إنارة المساجد العتيقة بسنار بالطاقة الشمسية

دشن الأمين العام لديوان للأوقاف الإسلامية أحمد حسين العمل في برنامج إنارة المساجد العتيقة بالولاية بتركيب الطاقة الشمسية بالمسجد العتيق بمدينة سنار والذي يأتي ضمن مشروع ديوان الأوقاف الإسلامية ولاية سنار في مرحلته الأولى لإنارة خمسة مساجد عتيقة بمحليات سنار، شرق سنار، الدندر، أبو حجار، والدالي والمزموم .

وأشاد الأمين العام بالجهود المبذولة في هذا المشروع الذي يهدف إلى إبراز الجوانب الجمالية والتاريخية للمساجد العتيقة في السودان، وعلى وجه الخصوص في ولاية سنار ذات التاريخ الإسلامي والثقافي .

وأكد أهمية هذا البرنامج في الحفاظ على التراث الإسلامي وتعزيز الهوية الثقافية والإسلامية للمنطقة.

ودعا لاستنهاص المجتمع في تعزيز ثقافة وقيم الوقف العام والمشروط .

من جانبه رحب والي سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد بزيارة الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية للولاية مشيدا بمشروعات الديوان بالولاية مؤكدا وقفة ودعم حكومة ولايته لمشروعات وبرامج الديوان