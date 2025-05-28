وزير الزراعة: سندعم النيل الأبيض بكميات مقدرة من التقاوي المحسنة

بحث المهندس أبوبكرالبشرى وزير الزراعة والغابات مع المهندس وصال الشيخ فرح وزيرة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية النيل الأبيض، بحث معها قضايا وهموم الزراعة بالولاية في القطاعين المروي والمطري جاء ذلك لدي لقائها ببورتسودان وزير الزراعة . وأكد المهندس البشري وزير الزراعة أنه سوف يدعم النيل الابيض بكميات مقدرة من التقاوي المحسنة لصغار المزارعين وذلك بغية التعافي من آثار الحرب، مضيفا أن الترتيبات جارية للتنفيذ مع الشركاء في المجال الزراعي لتوفير الآليات الزراعية عبر الشركات . من جهتها قالت وزيرة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالنيل الأبيض إنها أطلعت الوزير علي خطة الوزارة والمساحات التاشيرية المستهدفة لهذا العام في القطاعين المطري والمروي و التحديات التي تواجه الموسم الزراعي الصيفي والمتمثلة في كيفية توفير المدخلات الزراعية والتمويل والآليات الزراعية ودعم الوزارة الاتحادية لصغار المزارعين والمتاثرين بالحرب في المحليات المحررة بالنيل الأبيض . سونا

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