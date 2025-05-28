مدير سجون ولاية الخرطوم يطمئن علي الأوضاع الصحية بسجن امدرمان للرجال

في اطار جهود تعزيز ومتابعة الأوضاع الصحية بالسجون والمؤسسات الإصلاحية بولاية الخرطوم قام اللواء شرطة حقوقي د/ تاج السر بابكر مدير سجون ولاية الخرطوم بزيارة تفقدية لسجن امدرمان رجال يرافقة المقدم شرطة طبيب/ خالد بشير مدير إدارة الخدمات الطبية بقوات السجون.

وكان في إستقباله العقيد شرطة / محمد عبدالله مدير سجن امدرمان رجال والذي بدوره قدم تنويرا بخصوص الأوضاع الصحية بالسجن مؤكدا بانه قد تم رفع درجة الإستعداد القصوي لمواجهة حالات الطواريء الصحية في حال ظهور الامراض والاوبئة والسيطرة علي الموقف الصحي في الوقت المناسب مشيرا إلي انه قد تمت الإستعانة بفريق من وزارة الصحة متخصص في الامراض الوبائية لمجابهة الوضع الصحي بجانب تعقيم عنابر النزلاء ومياه الشرب وتوفير الدربات و المحاليل الوريدية وتجهيز مركز مخصص لعزل المصابين منعا لتفشي الوباء داخل السجن موضحا بأنه قد. توفرت جرعة لقاح وقائية لجميع النزلاء وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد مدير قوات سجون الولاية أن الوضع الصحي داخل السجن مطمئن مضيفا بأنه قد تم إتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإحترازية تحسبا لحدوث اي طارئ والتدخل في الوقت المناسب والسيطرة علي الأمراض والأوبئة داخل المؤسسات الإصلاحية بولاية الخرطوم .

المكتب الصحفي للشرطة