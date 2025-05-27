مشاهد صادمة في مركز عزل الكوليرا بمستشفى النو

كشفت جولة ميدانية عن أوضاع صحية كارثية بمركز عزل مرضى الكوليرا في مستشفى النو. يرقد عدد من المرضى على الأرض خارج المركز في ظل درجات حرارة تتجاوز الـ40 درجة مئوية، بينما لا يختلف الوضع داخله كثيرًا، مع الاكتظاظ الشديد والبيئة المتدهورة.

جثامين مجهولة الهوية

رصدت الجولة جثامين لمرضى تُركت على الأرض دون أي تدخل، إما لأن المتوفين مجهولو الهوية أو لأن أسرهم تعجز عن دفع تكلفة سيارة لنقل الجثمان. وطلب أحد كبار السن المساعدة في توفير عربة لنقل جثمان، في ظل غياب أي دعم رسمي.

احتجاجات سكانية

رصدت الجولة احتجاجات محدودة من سكان الحارة الثامنة القريبة من المركز، مطالبين بإغلاقه بعد انتقال العدوى إلى داخل الحي، حيث تم تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة.

استجابة وزارة الصحة

وصلت سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة، وقامت بنقل عدد من المرضى الذين كانوا يفترشون الأرض إلى مستشفى أم بدة النموذجي.

تحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية

تأتي هذه الوقائع وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية في السودان، في ظل نظام صحي شبه منهار، وتزايد الدعوات لتدخل دولي عاجل لاحتواء الكارثة وإنقاذ الأرواح.

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