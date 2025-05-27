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علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على الشبه الكبير بين لي لي حلمي، ابنة الفنان أحمد حلمي، ووالدتها الفنانة منى زكي.
وأعاد ساويرس نشر تغريدة تقول «لمّا تضرب احمد حلمي ومنى زكي في الخلّاط»، معلقا عبر حسابه على «إكس»: «ربنا يبارك لهم فيها خلطة مصرية راقية».
من هي لي لي حلمي؟
تدرس لي لي أحمد حلمي، ابنة الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي، هندسة العمارة في جامعة برايتون بالمملكة المتحدة.
وأعربت والدتها في تصريحات سابقة عن فخرها بابنتها، قائلة: «بنتي بتدرس هندسة معمارية في الجامعة، وهي فنانة موهوبة جدًا وأنا فخورة بيها».
وكشفت لي لي أن شغفها بالرسم بدأ منذ طفولتها، مشيرة إلى أن والدها أحمد حلمي كان له دور كبير في تشجيعها ودعمها لتطوير موهبتها.
وفي لقاء لها على قناة «MBC4»، صرحت: «كنت أرسم كهواية في وقت فراغي، ووالدي شجعني على بيع رسوماتي. بدأت أرسم على الشنط والأحذية، ووجدت في ذلك شغفًا جديدًا».
وكان الظهور العلني الأول لابنة أحمد حلمي ومنى زكي عام 2020، حين حضرت برفقة والديها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
المصري اليوم
اسماء عثمان
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «خلطة مصرية راقية».. نجيب ساويرس يعلق على الشبه بين منى زكي ولي لي حلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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