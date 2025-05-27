الإحصاء: 508 مليارات ريال حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول 2025

كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2025م أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير سجلت ارتفاًعا بنسبة 13.4% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 9.0% وارتفعت كذلك قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة23.7% في نفس الفترة.في حين انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 3.2% عن الربع الأول من عام 2024م؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.4% هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 75.9% في الربع الأول 2024م إلى 71.8% في الربع الأول 2025م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الأول 2025م بنسبة 7.3% وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 28.0% عن الربع الأول 2024م.

جريدة المدينة