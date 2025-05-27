الإحصاء: 508 مليارات ريال حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول 2025

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كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2025م أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير سجلت ارتفاًعا بنسبة 13.4% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 9.0% وارتفعت كذلك قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة23.7% في نفس الفترة.في حين انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 3.2% عن الربع الأول من عام 2024م؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.4% هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 75.9% في الربع الأول 2024م إلى 71.8% في الربع الأول 2025م.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الأول 2025م بنسبة 7.3% وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 28.0% عن الربع الأول 2024م.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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