مبارك الفاضل .. يجب على والي الخرطوم إلى إعلان العاصمة منطقة كوارث صحية

دعا رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، منظمتي الصحة العالمية وأطباء بلا حدود إلى إرسال بعثات طبية وأدوية منقذه للحياة لإنقاذ حياة المواطنين المصابين بالكوليرا وحمى الضنك والملاريا في وسط وشرق السودان.

وناشد في تغريدة على منصة إكس “الدول الشقيقة ورجال الأعمال، بتوفير مياه نظيفة في جوالين كبيرة للمواطنين لأن المياه في العاصمة والوسط كلها ملوثة ولا توجد معالجات بمادة الكلور، بجانب توفير الكلور وتشغيل محطات المياه”.

ودعا الفاضل والي الخرطوم إلى إعلان العاصمة منطقة كوارث صحية.. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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