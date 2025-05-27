تصاعد إصابات الكوليرا بعدد من الولايات

كشف اجتماع مركز عمليات الطوارئ الصحية الاتحادي عن تصاعد ملحوظ في إصابات الكوليرا بعدد من الولايات، حيث تم تسجيل 2,729 حالة خلال أسبوع واحد، من بينها 172 حالة وفاة.

وأشار التقرير إلى أن 90% من الحالات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم، لا سيما في محليات كرري، أم درمان، وأمبدة، تليها ولايات شمال كردفان، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، ونهر النيل.

كما أعلن الاجتماع أن العدد التراكمي لإصابات حمى الضنك بلغ 12,886 حالة، بينها 20 حالة وفاة. وسُجلت 54 إصابة تراكمية بالحصبة في ست ولايات، منها حالتا وفاة، بينما بلغ عدد إصابات السحائي 134 حالة في ست ولايات، بينها 12 وفاة، حيث سُجلت 73.9% من هذه الحالات بولاية الجزيرة.

وأوضح التقرير أن 91% من إصابات التهاب الكبد الوبائي (E) سُجلت بولاية كسلا.

وأشار تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية إلى تنفيذ عدد من الأنشطة، من بينها فحص 1,415 مصدراً داخل الشبكة من أصل 946 مستهدفاً بنسبة تغطية بلغت 150%، حيث تبين أن 328 مصدراً غير مطابق و1,052 مطابقاً للمعايير.

أما تقرير الإمداد، فقد بيّن وجود تفاوت في وفرة الأدوية والمستهلكات الطبية، والتي بلغ عددها 56 صنفاً، إلى جانب تفاوت في وفرة محاليل معالجة الكوليرا وحمى الضنك.

وتمت الإشارة إلى إرسال 150 طناً من الإمدادات إلى ولاية الخرطوم، استلم منها 120 طناً، فيما تجري الترتيبات لإرسال 30 طناً أخرى من غرفة عطبرة الإقليمية.

وأفاد تقرير الحجر الصحي بأن عدد الوافدين إلى البلاد عبر مختلف نقاط الدخول بلغ 12,353 شخصاً، بينما غادرها 12,475 شخصاً.

كما عاد 7,247 شخصاً من مصر عبر معبري أشكيت وأرقين خلال أسبوع، ووصل 500 شخص من جنوب السودان عبر معبر جودة، في حين تردد 840 شخصاً على عيادات الطوارئ.

وأكد تقرير صحة الأم والطفل استمرار تقديم الخدمات الصحية للنساء والأطفال، إلى جانب تسيير العيادات الجوالة في مراكز الإيواء بكسلا، وتنفيذ عدد من الحملات الصحية، وتدريب الكوادر في مجالات مختلفة.

كما استعرض الاجتماع تقارير المعمل القومي للصحة العامة، ولجان الطوارئ المختصة، إلى جانب أنشطة منظمة الصحة العالمية وصندوق إعانة المرضى الكويتي.

وفي ما يخص الوضع الصحي بولاية الخرطوم، أوضح الاجتماع أن وفداً اتحادياً برئاسة مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالإنابة وصل الولاية، وعقد اجتماعاً مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

وتم تقسيم العمل إلى عدة محاور ولجان لمواجهة الوباء والاطلاع على حجم الإمدادات وجهود المنظمات العاملة، حيث انطلقت حملة التطعيم ضد الكوليرا في منطقة البجا عبد الهادي بمحلية جبل أولياء، على أن تشمل بقية المحليات في المراحل المقبلة.

ووجّه الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود، خاصة في مجال صحة البيئة بولاية الخرطوم، لمواجهة التحديات الراهنة.

سونا