الشرطة: إنتشار اللجان المجتمعية عبر 83 مركز ا مجتمعيا بولاية الخرطوم

أكد الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين الماحي المدير العام قوات الشرطة حرص وإهتمام رئاسة قوات الشرطة بالإدارة العامة للشرطة المجتمعية لدورها في تحقيق أهداف العملية الأمنية وتجسير العلاقة بين الشرطة والمجتمع تحقيقا لشعار (الأمن مسئولية الجميع) وقال الفريق اول حسان خلال مخاطبته اللقاء مع أعضاء اللجان المجتمعية بولاية الخرطوم تحت شعار (معا لتحقيق الأمن المجتمعي) بحضور الفريق شرطة /محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة وهيئتي الإدارة والقيادة قال إن رئاسة قوات الشرطة أولت إدارة الشرطة المجتمعية إهتماما متعاظما باسناد إشرافها المباشر لنائب مدير عام قوات الشرطة مؤكدا أن أمن الخرطوم موشرا مهما لتحقيق الأمن والإستقرار بجميع ولايات البلاد متعهدا بتوفير جميع متطلبات الشرطة المجتمعية وإكمال هياكل اللجان المجتمعية وتجهيز المراكز المجتمعية بمحليات الولاية

وذلك إيمانا بالدور الكبير والفاعل الذي تقوم به اللجان المجتمعية في تحقيق الإستقرا والمساهمة في جهود تطبيع الحياة المدنية ضمن خطة التأمين والانتشار لشرطة الولاية.

من جانبه قال الفريق محمد ابراهيم أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية من تاريخ السودان وأن الشرطة لها إسهامات كبيرة في عمليات الأمن الداخلي من خلال الإنتشار الشرطي الكبير لقوات الشرطة عبر الدوريات والإرتكازات والأطواف الليلة مضيفا بأن الشرطة من اولي المؤسسات التي باشرت مهامها من ولاية الخرطوم مضيفا أن العملية الأمنية عملية تكاملية تتطلب تضافر جهود المجتمع مع الشرطة لذا أولت رئاسة قوات الشرطة الشرطة المجتمعية إهتماما كبيرا مشيرا إلي وضع خطة طموحة تهدف لتعزيز الشراكة بين الشرطة والمجتمع والتوسع في تكوين اللجان المجتمعية