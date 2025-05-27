«أمن القاهرة» يكثف جهوده لكشف غموض سقوط شخص عربي الجنسية من الطابق السادس

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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط شخص يحمل جنسية دولة عربية من الطابق السادس بأحد العقارات بمنطقة عين شمس، وتقوم أجهزة الأمن بجمع التحريات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.
البداية كانت بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من غرفة عمليات النجدة يفيد فيه بوفاة شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، إثر سقوطه من علو من أحد العقارات بشارع محمد رشاد المتفرع من شارع أحمد عصمت بدائرة قسم عين شمس.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثر على الشخص وبه كسور بالرأس وباقى أنحاء الجسد، إثر سقوطه من الطابق السادس من العقار، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وباشرت النيابة التحقيق.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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