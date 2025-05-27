«شجار السواطير» في مركز تسوق يثير الرعب

شهد مركز تسوُّق في مدينة «بريستون» شمال «ملبورن»، حالة من الفوضى والرُّعب بعد اندلاع شجار عنيف بين مجموعتين ضمَّتا نحو عشرة أشخاص، استخدمت فيه السواطير، ما دفع المتسوِّقين إلى الفرار، أو الاحتماء داخل المحال.

وحسب صحيفة «ديلي ميل أستراليا» فإنَّ الشرطة أغلقت مركز «نورثلاند» التجاري في أعقاب الحادث الذي وقع ظهر أمس، وأسفر عن إصابة شاب في العشرينيَّات بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى «رويال ملبورن»، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.

الشرطة الأستراليَّة ألقت القبض على شخصين، أحدهما فتى 15 عامًا، فيما أكدت أنَّ الشجار كان مخططًا بين طرفين يعرفان بعضهما بعضًا، مشيرةً إلى أنَّ التحقيقات لا تزال مستمرَّة.

جريدة المدينة