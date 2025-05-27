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«شجار السواطير» في مركز تسوق يثير الرعب

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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  • «شجار السواطير» في مركز تسوق يثير الرعب 2/3
  • «شجار السواطير» في مركز تسوق يثير الرعب 3/3

شهد مركز تسوُّق في مدينة «بريستون» شمال «ملبورن»، حالة من الفوضى والرُّعب بعد اندلاع شجار عنيف بين مجموعتين ضمَّتا نحو عشرة أشخاص، استخدمت فيه السواطير، ما دفع المتسوِّقين إلى الفرار، أو الاحتماء داخل المحال.

وحسب صحيفة «ديلي ميل أستراليا» فإنَّ الشرطة أغلقت مركز «نورثلاند» التجاري في أعقاب الحادث الذي وقع ظهر أمس، وأسفر عن إصابة شاب في العشرينيَّات بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى «رويال ملبورن»، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.

الشرطة الأستراليَّة ألقت القبض على شخصين، أحدهما فتى 15 عامًا، فيما أكدت أنَّ الشجار كان مخططًا بين طرفين يعرفان بعضهما بعضًا، مشيرةً إلى أنَّ التحقيقات لا تزال مستمرَّة.

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جريدة المدينة

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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