صلواتي يحث مجتمع الطينة على أهمية النظافة وإستخراج الكروت الصحية

نظمت محلية الطينة بولاية شمال دارفور ، الاثنين، حملة كبري للنظافة والإصحاح البيئ بمشاركة واسعة من الأجهزة الرسمية والكوادر الصحية والمنظمات العاملة في المجال الصحي والقيادات المجتمعية ، وذلك برعاية المدير التنفيذي للمحلية عبد العزيز عبد الله هرون . وأكدت اختصاصي الصحة العامة ، مديرة الخدمات الصحية بالمحلية ، صلواتي بخيت آدم ، إهتمام المحلية بالنظافة العامة ، والإصحاح البيئي بمختلف أنحاء المحلية . وقالت في تصريح (لسونا) أن الحملة إستهدفت إزالة الكوش والأوساخ والنظافة العامة بالسوق الرئيسي لمدينة الطينة والاماكن المجاورة له بهدف الوقاية من خطر الأمراض وإنتشارها وسط المجتمع خاصة في ظل فصل الصيف . وقالت ان الحملة صاحبتها عملية التوعية والتثقيف الصحي وحث المجتمع على أهمية النظافة وإستخراج الكروت الصحية. وأشادت “صلواتي” بمستوى التنسيق، والتعاون، والإستجابة الكبيرة للحملة . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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