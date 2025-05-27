ما يحدث داخل محطة مياة مدينة ود مدني يرسم صورة باهرة لإرادة الإنسان السوداني التي لاتلين ولا تنكسر .. إرادة قادرة بحول الله علي قهر المستحيل بعد أن كسرت شوكة التمرد عبر معارك سيسطرها التاريخ بأحرف من نورٍ .. وضياء..

■ داخل محطة مياه مدني وقفنا علي معالم الجريمة المنظمة التي بات يقيناً ضلوع عصابات إجرام عابرة للقارات وقفت وراء التخريب المتعمّد للمرافق الحيوية للسودان .. والمفارقة بين عقلية المليشي الجاهل بقيمة مايدمره ومعرفة المجرم العارف بماينهبه تتضح حرفياً داخل محطة مياه مدني ..

■ أغرقوا محطة المياه العائمة بعد قطع سلك لاستخدامه لجر تاتشر معطلة .. بينما تتبع المجرم القاري كيبلات النحاس بدقة بعد حصوله علي حجر زاوية التخريب !!

■ أكثر من 40 تريليون جنيه جملة خسائر محطة مياه مدني والتي تقف علي رأس 3100 بالجزيرة دمرتها مليشيات آل دقلو تدميراً كاملاً ..

■ جهد خيالي بكل ما تعنيه الكلمة بذله مهندسون وفنيون وعاملون مخلصون لأمتهم تقدمهم المهندس الدكتور أبوبكر عبدالله وزير التخطيط العمراني والبني التحتية أثمر خلال 11 يوماً عن تجديد كامل للأجزاء التي تم تدميرها وكان مدهشاً تركيب محطة إيطالية جديدة وصلت إلي الموقع خلال زمن قياسي ..

■ هذا الجهد المبارك سيمكن محطة مياه مدني من ضخ 20 ألف متر مكعب من المياه لتغطية حوجة مليون مواطن بالمدينة وذلك قبل حلول عيد الأضحي المبارك ..

■ كل كلمات الوفاء لا تفي ولا تكفي لتكريم الجنود المجهولين في محطة مدني .. ومثلها لحكومة الولاية وجهات إتحادية أخري عملت في صمت لبناء ما دمرته عصابات ومليشيات التمرد ..

■ مدني .. تتعافي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد