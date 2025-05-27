تفاهم بين الجزيرة وجياد لتوفير خدمات الصحة والتعليم والإنتاج الزراعي وتطبيع الحياة

وقعت حكومة ولاية الجزيرة ومجموعة جياد الصناعية الاثنين علي مذكرة تفاهم بامانة حكومة ولاية الجزيرة بمدني . حيث أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن المذكرة تستكمل جهود حكومته في توفير خدمات الصحة والتعليم والإنتاج الزراعي والإقتصادي وتعزز الجهود المبذولة في تطبيع الحياة وتقديم الخدمات . من جانبه كشف المهندس عبد الجليل الطيب الشيخ ممثل مجموعة جياد أن المذكرة تتضمن عقد إجلاس مدرسي بقيمة 15 مليار جنيهاً إضافة للإهتمام بالجوانب الصحية والزراعية والإقتصادية وإصحاح البيئة وإعمار الولاية . وتعهد بأن تكون جياد العون الحقيقي للدولة في كافة مشاريعها مجدداً إلتزام شركة جياد بتقديم 22 موتر (تك توك) لوزارة الصحة وإنارة أحد الطرق الرئيسية بمدينة مدني وتوفير فرص للتدريب . سونا

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