ما هي المهام والأدوار التي يقوم بها الفريق الصادق إسماعيل المدير الأسبق لمكتب الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ؟! ■ الفريق الصادق تمت تسميته بعد ترقيته المستحقة مبعوثاً رئاسياً عن رئيس مجلس السيادة .. قبل هذا التكليف أوبعده تمت تسمية الفريق الصادق رئيساً لللجنة الوطنية للطوارئ .. ■ منذ أيام بدأ الفريق الصادق يطل علي الإعلام بدور جديد .. مستشار رئيس مجلس السيادة للعمل الإنساني وشؤون المنظمات وهو دور يتداخل ويتقاطع مع مهام مفوض مفوضية العون الإنساني وهو مفوضية مستقلة ذات شخصية إعتبارية وتتبع إشرافياً لوزير الرعاية الإجتماعية .. ■ مفوضة العمل الإنساني سلمي بنية استقبلت وودعت ذات المسؤولة الأممية التي إنتهت فترة تكليفها بالسودان .. وقبلها التقي الفريق الصادق بممثلي ورؤوساء المنظمات الطوعية العاملة بالسودان !! ■ إلحاقاً لقرار رئيس مجلس السيادة بسحب تكليف الإشراف علي الوزارات والمؤسسات الحكومية .. هل سيتم تحديد المطلوب من الفريق الصادق أم يستمر في القيام بمهام مزدوجة مع وزراء آخرين ؟! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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