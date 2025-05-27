والي الشمالية يطلع على أنشطة هيئة علماء السودان

التقى والي الشمالية اللواء ركن م عبدالرحمن عبدالحميد اليوم وفد هيئة علماء السودان بالولاية ،بحضور مدير إدارة الشؤون الدينية بالولاية الجيلي الطيب، وإستعرض اللقاء مجمل أنشطة وبرامج ومشروعات هيئة علماء السودان . وقدم وفد الهيئة للوالي نبذه تعريفية عنها بشأن تكوينها ونظامها الأساسي وأهدافها. ووعد الوالي بتقديم العون لها حتى تقوم بدورها المنوط بها في المجتمع، وأشار إلى الحاجة الكبيرة لها في هذا التوقيت، إلى ذلك استمع والي الولاية إلى شرح من مدير إدارة الشؤون الدينية بالولاية الجيلي الطيب حول سير العمل والأداء بالادارة وترتيباتها لتسيير قوافل دعوية خلال الفترة المقبلة. سونا

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