شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا حماد عبد الله يحظي باستقبال حافل لحظة وصوله المدينة المنورة استعداداً لأداء فريضة الحج

حظي نجم السوشيال ميديا السوداني, العم حماد عبد الله حماد, بإستقبال حافل لحظة وصوله أرض الحرمين الشريفين وتحديداً المدينة المنورة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كان في استقبال الرجل الشهير على السوشيال ميديا, عدد من ممثلي الحج والعمرة بالسودان, إضافة لبعض أبناء الجالية السودانية بالمملكة.

الجدير بالذكر أن المواطن حماد عبد الله حماد, كان قد تلقى هدية من الأمين العام للحج والعمرة بولاية سنار, لأداء فريضة الحج هذا العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)