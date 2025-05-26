تصدر مقطع فيديو تم تصويره من حفل غنائي للفنانة السودانية ريان الساتة, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأ مُسن سوداني, فنانة الحفل والحضور بدخوله فغي وصلة رقص هستيرية. ورقص المُسن خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, على أنغام الأغنية الهابطة التي قدمتها الفنانة (كضابة مافي زول دايره). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, قابل المقطع بسخرية كبيرة, حيث كتب أحدهم ساخراً: (مروق الكبار كعب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. مُسن سوداني يفاجئ الفنانة ريان الساتة والحاضرين ويدخل في وصلة رقص مثيرة على أنغام (كضابة مافي زول دايره) وساخرون: (مروق الكبار كعب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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