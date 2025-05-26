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شرعت منظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية بالولاية الشمالية، اليوم، في توزيع 3,000 سلة غذائية على النازحين من معسكرات زمزم، مليط، المالحة، والجموعية بمحلية الدبة، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي في السودان، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكدت الأستاذة سارة يحيى عمر، مدير مكتب المنظمة بالولاية الشمالية، في تصريح لـ(سونا)، أن هذه المساعدات تستهدف 3,000 أسرة نازحة، في إطار الاستجابة العاجلة التي أطلقتها حكومة الولاية بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني لطوارئ محلية الدبة.
وأوضحت أن السلال الغذائية تهدف إلى تخفيف معاناة النازحين ودعم جهود حكومة الولاية في مواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن النزوح، مشيرة إلى أن المشروع سيستمر خلال الفترة المقبلة حتى استكمال توزيع حصة الولاية البالغة 36,500 سلة غذائية، يستفيد منها نحو 182,500 فرد من الفئات الأكثر تأثراً بالأوضاع الراهنة.
يذكر أن منظمة “إضافة” كانت قد وزعت مؤخراً 10,400 سلة غذائية بمحليات مروي، الدبة، القولد، إضافة إلى بعض الشرائح المجتمعية بمحلية دنقلا.
سونا
اسماء عثمان
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كانت هذه تفاصيل خبر مشروع الأمن الغذائي في السودان، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” . .منظمة “إضافة” تبدأ توزيع 3,000 سلة غذائية للنازحين بمحلية الدبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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