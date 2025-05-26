عقار: القوات المسلحة والقوات المساندة شارفت على فتح الطريق إلى كادُقلي

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار، إن القوات المسلحة والقوات المساندة شارفت على فتح الطريق إلى كادقلي، مشيراً إلى أن القوات على بُعد أمتار من تحقيق ذلك، مشيداً بالانتصارات التي تحققت في كردفان وآخرها تحرير مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان.

وقال عقار لدى مخاطبته، ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات ببورتسودان اليوم، إنّ كادقلي تعرضت خلال الفترة الماضية لظروف قاسية، وإنها وقعت بين كماشة مليشيا الدعم السريع المتمردة والحركة الشعبية جناح الحلو، مؤكداً بأن الطريق إلى كادُقلي سيتم فتحه وإن الإغاثة ستصل قريباً للمحتاجين للتخفيف عليهم.

السوداني