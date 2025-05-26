شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ندى القلعة تظهر بالزي الرسمي لقوات الشرطة وتحاول حفظ وفهم مواد القانون الجنائي

عادت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, للظهور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ظهور الفنانة الشهيرة جاء من إحدى المراكز بوزارة الداخلية, حيث ظهرت وهي ترتدي الزي الرسمي للشرطة السودانية. وحاولت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, استغلال تواجدها داخل مقرات الداخلية بحفظ وفهم بعض مواد القانون الجنائي السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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