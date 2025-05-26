تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الممثلة الحسناء ونجمة السوشيال ميديا, أمل المنير, وهي تضع “المكياج” وبعض عقاقير التجميل على وجهها أمام المرآة. https://www.facebook.com/share/v/1BiSVEueVv/ الجدير بالذكر أن الممثلة الشهيرة باسم أمول المنير, كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع, قبل أشهر من حرب السودان, بين الجيش, ومليشيا الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع الحسناء تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها وهي تتزين بــ”المكياج” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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