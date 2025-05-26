الصادق علي نور: تراجع حدة القصف المدفعي على مدينة الفاشر

قال الصادق علي نور، الناطق باسم حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي لـ”الشرق”: – تراجع حدة القصف المدفعي على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور – قوات الدعم السريع استهدفت خلال الأيام الماضية بعض المناطق بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين – الدعم السريع ضاعفت من حصارها على الفاشر بشكل كبير، وهو ما أثر على حياة المواطنين. الشرق للأخبار – السودان

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