الشمالية: ترتيبات لاستقبال طلاب دارفور للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية

التقى والي الشمالية اللواء ركن م عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم، الأحد، مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الاستاذ التجاني إبراهيم، وتلقى الوالي تنويرا حول سير العملية التعليمية وواقع التعليم بالولاية في المراحل المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وأوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم الاستاذ التجاني إبراهيم في تصريح (لسونا) انه اطلع والي الولاية على الخريطة العامة للمدارس ،ومشاكل التعليم المتمثلة في نقص المعلمين خاصة في المرحلة المتوسطة، وأضاف ان والي الولاية تعرف خلال اللقاء على موقف الكتاب المدرسي والاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2024 التي حدد لها التاسع والعشرين من شهر يونيو المقبل ،بجانب الترتيبات لاستقبال الطلاب الوافدين من ولايات دارفور ،الذين سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2024 بالولاية. سونا

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