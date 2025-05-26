دانيال كودي للمكتب القيادي واردول رئيسًا للتجمع السياسي والمدني لجبال النوبة

أعلن التجمع السياسي والمدني لجبال النوبة اختيار القائد دانيال كودي، رئيسًا للمكتب القيادي للتجمع، واختيار المهندس محمد كورتكيلا نائبًا لرئيس المكتب القيادي، فيما تم اختيار المهندس مبارك أردول رئيسًا للتجمع.

وأعلن التجمع عن هيكلة نفسه في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان، الأحد، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني بجبال النوبة.

وقال حذيفة عبد الله عضو التجمع، ان تداعيات تكوين التجمع جاءت للتعبير عن قضايا جبال النوبة، في ظل التطورات التي تشهدها البلاد بشكل عام وجبال النوبة بصفة خاصة،

واضاف ان أولويات التجمع هي مناهضة توجهات وخطط الحركة الشعبية جناح المتمرد عبد العزيز الحلو، ومليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وأكد أن تحالف الحركة مع المليشيا هو أكبر مهدد لشعب جبال النوبة، مبينا ان هذا الاصطفاف وتكوين التجمع جاء لمواجهة هذه التحدي.