- 1/2
- 2/2
أعلن التجمع السياسي والمدني لجبال النوبة اختيار القائد دانيال كودي، رئيسًا للمكتب القيادي للتجمع، واختيار المهندس محمد كورتكيلا نائبًا لرئيس المكتب القيادي، فيما تم اختيار المهندس مبارك أردول رئيسًا للتجمع.
وأعلن التجمع عن هيكلة نفسه في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان، الأحد، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني بجبال النوبة.
وقال حذيفة عبد الله عضو التجمع، ان تداعيات تكوين التجمع جاءت للتعبير عن قضايا جبال النوبة، في ظل التطورات التي تشهدها البلاد بشكل عام وجبال النوبة بصفة خاصة،
واضاف ان أولويات التجمع هي مناهضة توجهات وخطط الحركة الشعبية جناح المتمرد عبد العزيز الحلو، ومليشيا الدعم السريع الإرهابية.
وأكد أن تحالف الحركة مع المليشيا هو أكبر مهدد لشعب جبال النوبة، مبينا ان هذا الاصطفاف وتكوين التجمع جاء لمواجهة هذه التحدي.
وكشف عن ان التجمع سينخرط في حراك سياسي كبير خلال الفترة المقبلة يعم كل الولايات وخارج السودان لحفظ حقوق شعب النوبة والتضامن ليعم السلام والاستقرار كل ربوع البلاد.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر دانيال كودي للمكتب القيادي واردول رئيسًا للتجمع السياسي والمدني لجبال النوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.